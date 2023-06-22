Будут искать цели для HIMARS. Разведчики ГУР получили комплексы "Шарк"

Стоимость переданных комплексов 26 млн гривен. Средства на них собрали фонд "Вернись живым" и сеть АЗС "ОККО".

Всего волонтеры в рамках программы передали разведчикам 4 беспилотника, 2 командных пункта на базе специально оборудованных проходных автомобилей и 2 пусковые установки.

ГУР отмечает, что "Шарк" будет корректировать и искать цели для HIMARS.

"Этот БпЛА от украинского производителя хорошо показал себя в боевых условиях. Только за последние несколько недель первый переданный благотворителями комплекс подтверждено уничтожил российскую технику примерно на 25 млн долларов", - говорят разведчики.

Преимущества "Шарк"

Беспилотник украинского производства может находиться в воздухе более 4 часов, летать при температуре от -15 до +50 градусов. Максимальная скорость полета до 150 км/ч.

Камера беспилотника оснащена электрооптическим сенсором с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Она может осуществлять адаптивный треккинг цели даже при скорости объекта до 100 км/ч.

Ранее мы сообщали, что украинский беспилотник "Шарк" прошел модернизацию, а компания-разработчик Ukrspecsystems показала обновленный дрон.

Позже в сети появилось видео работы украинского беспилотника, которые вел разведку вблизи Донецка.

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