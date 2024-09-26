Шукали з собаками. На Прикарпатті підліток провів майже добу в лісі

Поради батькам

Нагадаємо, під час війни важливо максимально підготувати дитину до будь-яких непередбачуваних обставин: проводити бесіди щодо поведінки у натовпі, розібрати чіткі інструкції дій на випадок, якщо хтось загубився, перевірити знання власної адреси, номерів телефонів батьків тощо.

Крім того, ми розповідали про алгоритм дій для батьків, які загубили свою дитину.

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