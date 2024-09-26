Искали с собаками. На Прикарпатье подросток провел почти сутки в лесу

Советы родителям

Напомним, во время войны важно максимально подготовить ребенка к любым непредсказуемым обстоятельствам: проводить беседы о поведении в толпе, разобрать четкие инструкции действий на случай, если кто-то потерялся, проверить знание собственного адреса, номеров телефонов родителей и т.д.

Кроме того, мы рассказывали об алгоритме действий для родителей, потерявших своего ребенка.

Читайте также, как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации.

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