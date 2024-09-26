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Искали с собаками. На Прикарпатье подросток провел почти сутки в лесу

Юноша находился в лесу почти сутки (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Ивано-Франковской области в среду, 25 сентября, потерялся подросток из села Черный поток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Что известно о спасении подростка

Согласно информации ГСЧС, днем 25 сентября подросток из села Черный поток Ивано-Франковской области вышел из дома в сторону лесного массива и не вернулся назад.

"Местонахождение парня было неизвестно, связь с ним тоже отсутствовала", - уточнили спасатели и добавили, что он находился в лесу почти сутки.

Местонахождение села Черный поток (скриншот: google.com/maps)

Отмечается, что к поискам парня были привлечены:

  • 34 спасателя
  • 10 единиц техники
  • кинологи ГСЧС
  • полиция
  • работники лесного хозяйства
  • местные жители

В четверг, 26 сентября, спасатели обнаружили юношу в лесном массиве села Молодятин в Коломыйском районе. Его сопроводили до места жительства и передали родителям.

"Состояние парня удовлетворительное", - отметили в ГСЧС.

Пост ГСЧС Украины (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Советы родителям

Напомним, во время войны важно максимально подготовить ребенка к любым непредсказуемым обстоятельствам: проводить беседы о поведении в толпе, разобрать четкие инструкции действий на случай, если кто-то потерялся, проверить знание собственного адреса, номеров телефонов родителей и т.д.

Кроме того, мы рассказывали об алгоритме действий для родителей, потерявших своего ребенка.

Читайте также, как правильно обращаться с детьми перед и во время эвакуации.

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ГСЧСПрикарпатьеДетиСпасателиПодростки