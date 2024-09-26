Шукали з собаками. На Прикарпатті підліток провів майже добу в лісі

В Івано-Франківській області у середу, 25 вересня, загубився підліток із села Чорний потік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

У четвер, 26 вересня, рятувальники знайшли юнака в лісовому масиві села Молодятин у Коломийському районі. Його супроводили до місця проживання й передали батькам.

Зазначається, що до пошуків хлопця було залучено :

"Місцезнаходження хлопця було невідоме, зв'язок з ним теж був відсутній", - уточнили рятувальники й додали, що він перебував у лісі впродовж майже доби.

Згідно з інформацією ДСНС, вдень 25 вересня підліток із села Чорний потік Івано-Франківської області вийшов із дому в сторону лісового масиву та не повернувся назад.

Поради батькам

Нагадаємо, під час війни важливо максимально підготувати дитину до будь-яких непередбачуваних обставин: проводити бесіди щодо поведінки у натовпі, розібрати чіткі інструкції дій на випадок, якщо хтось загубився, перевірити знання власної адреси, номерів телефонів батьків тощо.

Крім того, ми розповідали про алгоритм дій для батьків, які загубили свою дитину.

Читайте також, як правильно поводитися з дітьми перед і під час евакуації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.