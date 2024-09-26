Искали с собаками. На Прикарпатье подросток провел почти сутки в лесу

В Ивано-Франковской области в среду, 25 сентября, потерялся подросток из села Черный поток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Что известно о спасении подростка

Согласно информации ГСЧС, днем 25 сентября подросток из села Черный поток Ивано-Франковской области вышел из дома в сторону лесного массива и не вернулся назад.

"Местонахождение парня было неизвестно, связь с ним тоже отсутствовала", - уточнили спасатели и добавили, что он находился в лесу почти сутки.

Местонахождение села Черный поток (скриншот: google.com/maps)

Отмечается, что к поискам парня были привлечены:

34 спасателя

10 единиц техники

кинологи ГСЧС

полиция

работники лесного хозяйства

местные жители

В четверг, 26 сентября, спасатели обнаружили юношу в лесном массиве села Молодятин в Коломыйском районе. Его сопроводили до места жительства и передали родителям.

"Состояние парня удовлетворительное", - отметили в ГСЧС.

Пост ГСЧС Украины (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)