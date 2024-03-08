Шукали "слабкі місця" в обороні Слов’янська: правоохоронці затримали інформаторів ФСБ
Правоохоронці знешкодили в Донецькій області інформаторську групу ФСБ. Двоє затриманих брали участь у підготовці бойових операцій РФ проти Сил оборони в районі Слов’янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Реалізували плани ворога
Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.
Крім того, ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS.
Також у зоні особливої уваги загарбників були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру.
У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти "слабкі місця" в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку.
Втім правоохоронці своєчасно викрили російських інформаторів та плани ворога.
"Одночасно з цим вжито додаткових заходів щодо бойової готовності Сил оборони, які залучені у захисті Слов’янська", - інформують в СБУ.
Зрадниками виявились місцеві мешканці
Інформаторами виявились двоє місцевих жителів - працівник комунального підприємства та безробітний.
На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого - бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.
Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері.
Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти.
Обшуки та підозра
При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором та чорнові "звіти" для ФСБ.
Також в одного із фігурантів виявлено 90 набоїв до автомата АК-74.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру.
Їм загрожує до 12 років тюрми.
Нещодавні затримання СБУ
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.
Також ми розповідали про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.
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