Шукали "слабкі місця" в обороні Слов’янська: правоохоронці затримали інформаторів ФСБ

Правоохоронці знешкодили в Донецькій області інформаторську групу ФСБ. Двоє затриманих брали участь у підготовці бойових операцій РФ проти Сил оборони в районі Слов’янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Реалізували плани ворога

Щоб спланувати повітряні атаки на місто, окупанти сподівались отримати від своїх поплічників орієнтовні геолокації зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.

Крім того, ворог намагався отримати координати українських систем реактивної артилерії, у тому числі типу HIMARS.

Також у зоні особливої уваги загарбників були опорні пункти та блокпости на підступах до райцентру.

У разі отримання ключових розвідданих рашисти хотіли знайти "слабкі місця" в обороні міста та "врахувати" їх під час нових масованих штурмів на цьому напрямку.

Втім правоохоронці своєчасно викрили російських інформаторів та плани ворога.

"Одночасно з цим вжито додаткових заходів щодо бойової готовності Сил оборони, які залучені у захисті Слов’янська", - інформують в СБУ.

Зрадниками виявились місцеві мешканці

Інформаторами виявились двоє місцевих жителів - працівник комунального підприємства та безробітний.

На початку цього року вони вийшли на російську спецслужбу через свого знайомого - бойовика окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

Комунікацію між собою підтримували через відеодзвінки у месенджері.

Для конспірації учасники інформаторської групи діяли окремо один від одного. А розвіддані збирали під час поїздок на власних авто вздовж прифронтової території, де приховано фіксували "потрібні" об’єкти.

Обшуки та підозра

При обшуках у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з агресором та чорнові "звіти" для ФСБ.

Також в одного із фігурантів виявлено 90 набоїв до автомата АК-74.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру.

Їм загрожує до 12 років тюрми.