Искали "слабые места" в обороне Славянска: правоохранители задержали информаторов ФСБ

Правоохранители обезвредили в Донецкой области информаторскую группу ФСБ. Двое задержанных принимали участие в подготовке боевых операций РФ против Сил обороны в районе Славянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Реализовали планы врага

Чтобы спланировать воздушные атаки на город, оккупанты надеялись получить от своих приспешников ориентировочные геолокации зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Кроме того, враг пытался получить координаты украинских систем реактивной артиллерии, в том числе типа HIMARS.

Также в зоне особого внимания захватчиков были опорные пункты и блокпосты на подступах к райцентру.

В случае получения ключевых разведданных рашисты хотели найти "слабые места" в обороне города и учесть их во время новых массированных штурмов на этом направлении.

Впрочем, правоохранители своевременно разоблачили российских информаторов и планы врага.

"Одновременно с этим приняты дополнительные меры по боевой готовности Сил обороны, которые вовлечены в защиту Славянска", - информируют в СБУ.

Предателями оказались местные жители

Информаторами оказались двое местных жителей - работник коммунального предприятия и безработный.

В начале этого года они вышли на российскую спецслужбу через своего знакомого - боевика оккупационных группировок Южного военного округа РФ.

Коммуникацию между собой поддерживали по видеозвонкам в мессенджере.

Для конспирации участники информаторской группы действовали отдельно друг от друга. А разведданные собирали во время поездок на собственных авто вдоль прифронтовой территории, где скрыто фиксировали нужные объекты.

Обыски и подозрение

При обысках у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для общения с агрессором и черные отчеты для ФСБ.

Также у одного из фигурантов обнаружено 90 патронов к автомату АК-74.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленникам о подозрении.

Им грозит до 12 лет тюрьмы.