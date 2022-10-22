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Шукали сім місяців. Біля Бучі знайшли тіло чоловіка з простріляними грудьми та ногами

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Київ, Субота 22 жовтня 2022 11:21
Шукали сім місяців. Біля Бучі знайшли тіло чоловіка з простріляними грудьми та ногами Фото: біля Бучі 22 жовтня знайшли тіло чоловіка з простріляними грудьми та ногами (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Тіло вбитого окупантами мирного жителя знайшли в лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове Київської області. Росіяни прострелили чоловіку ноги та груди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

Поліцейські Київської області встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця і ноги.

"В одязі загиблого знайшли документи на ім’я 48-річного жителя села Діброва: чоловік з кінця березня перебував у розшуку як безвісти зниклий", - розповів він.

За свідченнями рідних, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом провідати сестру і не повернувся.

"Шлях загиблого пролягав саме через ворожі позиції. Дружина впізнала на виявленому одяг, який був на чоловікові в день зникнення", - додав очільник регіону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під Бучею знайшли тіло ще одного вбитого мирного жителя. Наприкінці лютого автомобіль, в якому знаходився чоловік з родиною, розстріляли окупанти.

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