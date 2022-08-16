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Расстреляли всю семью. Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя

Новина українською →
Киев, Вторник 16 августа 2022 14:31
Расстреляли всю семью. Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя Фото: под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя (https://t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя. В конце февраля автомобиль, в котором находился мужчина с семьей, расстреляли оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУ Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

"Машину 58-летнего жителя Бучанского района и его семьи войска Российской Федерации обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия произошла на дороге между селами Здвижовка и Блиставица", - рассказал он.

Небитов добавил, что в результате расстрела автомобиля погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын. Пуля попала в голову и 5-летней дочке, ребенка чудом спасли врачи.

Расстреляли всю семью. Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя

"Еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, 15 августа мы обнаружили и осмотрели третье тело. Это еще одно кровавое военное преступление армии РФ", - отметил генерал.

Напомним, ранее в Бучанской общине было найдено тело мужчины, которого расстреляли во время оккупации города российской армией.

Также в июне неподалеку Бучи, обнаружили массовое захоронение гражданских. Они погибли от рук российской армии.

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