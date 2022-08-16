Расстреляли всю семью. Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя

Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя. В конце февраля автомобиль, в котором находился мужчина с семьей, расстреляли оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУ Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.

"Машину 58-летнего жителя Бучанского района и его семьи войска Российской Федерации обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия произошла на дороге между селами Здвижовка и Блиставица", - рассказал он.

Небитов добавил, что в результате расстрела автомобиля погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын. Пуля попала в голову и 5-летней дочке, ребенка чудом спасли врачи.

"Еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, 15 августа мы обнаружили и осмотрели третье тело. Это еще одно кровавое военное преступление армии РФ", - отметил генерал.