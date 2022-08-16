Расстреляли всю семью. Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя
Под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя. В конце февраля автомобиль, в котором находился мужчина с семьей, расстреляли оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУ Нацполиции Киевской области Андрея Небитова.
"Машину 58-летнего жителя Бучанского района и его семьи войска Российской Федерации обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. Трагедия произошла на дороге между селами Здвижовка и Блиставица", - рассказал он.
Небитов добавил, что в результате расстрела автомобиля погиб глава семьи, его жена и старший 17-летний сын. Пуля попала в голову и 5-летней дочке, ребенка чудом спасли врачи.
"Еще в начале апреля удалось обнаружить тела двух членов этой семьи, 15 августа мы обнаружили и осмотрели третье тело. Это еще одно кровавое военное преступление армии РФ", - отметил генерал.
Напомним, ранее в Бучанской общине было найдено тело мужчины, которого расстреляли во время оккупации города российской армией.
Также в июне неподалеку Бучи, обнаружили массовое захоронение гражданских. Они погибли от рук российской армии.
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