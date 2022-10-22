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Искали семь месяцев. Возле Бучи нашли тело мужчины с простреленной грудью и ногами

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Киев, Суббота 22 октября 2022 11:21
Искали семь месяцев. Возле Бучи нашли тело мужчины с простреленной грудью и ногами Фото: возле Бучи 22 октября нашли тело мужчины с простреленной грудью и ногами (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

Тело убитого оккупантами мирного жителя обнаружили в лесу рядом с поселком Клавдиево-Тарасово Киевской области. Россияне прострелили мужчине ноги и грудь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Полицейские в Киевской области установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в область сердца и ноги.

"В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести", - рассказал он.

По свидетельству родных, во время оккупации местный житель уехал на велосипеде навестить сестру и не вернулся.

"Путь погибшего пролегал именно через вражеские позиции. Жена узнала на обнаруженном одежду, которая была на мужчине в день исчезновения", - добавил глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что под Бучей нашли тело еще одного убитого мирного жителя. В конце февраля автомобиль, в котором находился мужчина с семьей, расстреляли оккупанты.

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