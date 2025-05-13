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Шукали позиції ЗСУ для ударів РФ: СБУ затримала агентів у двох містах

Вівторок 13 травня 2025 13:53
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Шукали позиції ЗСУ для ударів РФ: СБУ затримала агентів у двох містах Фото: СБУ затримала агентів РФ у Краматорську й Дніпрі (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України затримала двох коригувальників російських ударів, які працювали на ФСБ та передавали координати цілей у Дніпрі та Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зрадники збирали дані для ударів по позиціях українських військових та артилерії на передовій.

За даними слідства, обох агентів мешканців Дніпра й Краматорська завербували дистанційно через Telegram.

Вони шукали "легкий заробіток" і зрештою потрапили під контроль кураторів з ФСБ, які доручили їм виявляти місця дислокації українських військ і передавати координати для російських ракетних та дронових атак.

Фото: СБУ затримала агентів РФ у Краматорську й Дніпрі

Попри те, що зрадники діяли окремо, вони обслуговували одного й того ж куратора з російської спецслужби. Після виявлення потрібних об’єктів коригувальники фіксували місце на карті, знімали фото і готували повідомлення з координатами.

Оперативники СБУ вчасно вийшли на слід агентів, задокументували їхню діяльність і затримали вдома. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Що загрожує

Обом зрадникам оголошено підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд взяв їх під варту без права внесення застави. За це їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримала зрадника в одній з бригад ЗСУ, який працював на розвідку ворога.

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