Искали позиции ВСУ для ударов РФ: СБУ задержала агентов в двух городах

Служба безопасности Украины задержала двух корректировщиков российских ударов, которые работали на ФСБ и передавали координаты целей в Днепре и Краматорске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Предатели собирали данные для ударов по позициям украинских военных и артиллерии на передовой.

По данным следствия, обоих агентов жителей Днепра и Краматорска завербовали дистанционно через Telegram.

Они искали "легкий заработок" и в конце концов попали под контроль кураторов из ФСБ, которые поручили им выявлять места дислокации украинских войск и передавать координаты для российских ракетных и дроновых атак.

Фото: СБУ задержала агентов РФ в Краматорске и Днепре

Несмотря на то, что предатели действовали отдельно, они обслуживали одного и того же куратора из российской спецслужбы. После обнаружения нужных объектов корректировщики фиксировали место на карте, снимали фото и готовили сообщение с координатами.

Оперативники СБУ вовремя вышли на след агентов, задокументировали их деятельность и задержали дома. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Что грозит

Обоим предателям объявлено подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд взял их под стражу без права внесения залога. За это им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.