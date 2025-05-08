Шукали місця розташування Третьої штурмової. Затримані агенти ФСБ Росії

"Служба безпеки затримала ще двох агентів ФСБ РФ у Києві та Рівному. Фігуранти підозрюються у підготовці координат для ракетно-дронових ударів РФ по Україні.

За матеріалами справи, основним завданням цих коригувальників було знайти і передати локації Третьої штурмової бригади ЗСУ. Також рашисти хотіли отримати координати військових шпиталів та інших медзакладів, де проходять лікування поранені захисники України.

Що відомо про агентів РФ

Як встановило розслідування, ворожими агентами виявилися 24-річний різноробочий з Києва, а також 32-річний дезертир, який переховувався на заході нашої держави.

Зловмисники діяли окремо один від одного, але їх координував один куратор з окупаційного "управління ФСБ по Криму та м. Севастополю". Наразі його персональні дані встановлено кіберфахівцями СБУ.

За інструкціями російського спецслужбіста агенти намагалися знайти військові об’єкти і з’ясувати наявність там особового складу.

У разі виявлення "потрібних" цілей фігуранти обходили їх, вдаючи телефонну розмову, а насправді знімали відео з прив’язкою до місцевості.

Для конспірації зрадники використовували по два гаджети: на один - фіксували локації об’єктів, а з другого - контактували з куратором через анонімні чати у месенджері.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили агентів та провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації у двох регіонах України обох фігурантів затримали одночасно, коли вони шпигували біля військових об’єктів.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.