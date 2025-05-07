Наводив КАБи на свій підрозділ і мріяв втекти до РФ: суд виніс вирок зраднику

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який діяв в Харківській області.

Засудженим є місцевий мобілізований, якого окупанти дистанційно завербували у серпні 2024 року. На замовлення російського ГРУ зрадник мав скоригувати повітряний удар по підрозділу, в якому проходив службу.

В обмін на координати для вогневого ураження воєнна розвідка РФ обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресора.

Для цього перед ворожим обстрілом він планував прибути до визначеного місця на передовій, де окупанти мали підготувати йому "коридор" для переходу лінії фронту.

Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали "крота" восени 2024 року, коли він готувався навести російські керовані авіабомби на ціль, а потім втекти до РФ.

"У разі переходу через лінію боєзіткнення зрадник планував вступити до окупаційних угруповань країни-агресора, щоб воювати проти України", - повідомили в СБУ.

Також у ході розслідування було встановлено, що агент додатково шпигував за бойовими позиціями української ППО, яку ворог сподівався "обійти" під час авіаудару.