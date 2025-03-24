Допомагав коригувати удари РФ по оборонних заводах Харкова. СБУ викрила агента ФСБ
СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти та коригував удари по Харкову. Харків’янин передавав ворогу інформацію про об’єкти оборонної промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який діяв у Харкові, готував вибухівку для терористичних актів та коригував ракетно-бомбові удари по стратегічних об’єктах міста.
Зловмисником виявився 24-річний безробітний харків’янин, який потрапив на радар російських спецслужб після публікації прокремлівських коментарів у Телеграм-каналах.
Після вербування агент отримував від окупантів геолокації з місцями для закладення вибухових пристроїв. Він доукомплектовував їх мобільними телефонами та вибухівкою, а також готував нові схованки.
Фото: Служба безпеки України
Крім того, зрадник здійснював розвідку оборонних підприємств, зокрема тих, що займаються виробництвом та ремонтом бойових дронів, і передавав цю інформацію ворогу для підготовки повітряних ударів по Харкову.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили мобільний телефон з анонімним чатом, через який він підтримував зв’язок із ФСБ.
На основі зібраних доказів йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану та незаконне придбання і зберігання вибухових пристроїв.
Зараз агент перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Спільні заходи проводились співробітниками СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, що в Одесі затримано агентку Головного розвідувального управління (ГРУ), яка готувала схрони для терактів. Після повернення в місто, зрадниця намагалася закласти частини саморобного вибухового пристрою у схованку біля портової інфраструктури.
Однак на цьому етапі її затримали контррозвідники СБУ, вилучивши частину вибухового пристрою.
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