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Шукали "Гради" і гаубиці М777. СБУ затримала агента РФ з мережею інформаторів у Херсоні

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Херсон, Понеділок 24 липня 2023 11:23
Шукали "Гради" і гаубиці М777. СБУ затримала агента РФ з мережею інформаторів у Херсоні Фото: агент РФ з мережею інформаторів у Херсоні затриманий СБУ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала агента російської ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні. Він давав завдання агентам розшукувати позиції "Градів" та гаубиць М777.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби (агент, який вербує і дає завдання іншим агентам), що тримав "на зв’язку" до 10 інформаторів у регіоні", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, всі вони були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію РФ проти України.

"Завдання цієї агентурної мережі полягало у передачі до РФ актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області. Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777", - додали в СБУ.

Усі зібрані дані вони мали передавати "куратору", а той мав надсилати їх вже своєму куратору з ФСБ. Співробітники СБУ своєчасно викрили мережу і затримали її керівника "на гарячому" під час спроби передачі інформації агресору.

За даними слідства, затриманим агентом ФСБ виявився місцевий житель, що потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку "нульових". Тоді він часто приїздив до РФ у власних справах.

"Згодом на нього вийшов представник ФСБ і запропонував негласну співпрацю. Для "переконливості" своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану "перепустку" для безперешкодного пересування по території країни-агресора", - розповіли у відомстві.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він повернувся в Україну і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні.

"Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним дистанційно вийшов представник ФСБ і визначив основні завдання у війні проти України. Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором", - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання агентів РФ у Херсоні

Херсон був звільнений від окупантів у листопаді 2022 року. При цьому, російські війська щодня обстрілюють місто. Крім того, там постійно затримують російських агентів, котрі намагаються розвідати позиції українських сил оборони. Наприклад, у Херсоні викрили ще одного колаборанта, яким виявився чиновник ОВА, який працював на росіян під час окупації. А також медсестру, яка працювала на ФСБ і "зливала" ворогові персональні дані українських захисників.

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Служба безпеки України Херсон
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