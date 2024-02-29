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Искали данные об оборонном пакте с США и Британией. В Австралии разоблачили шпионскую сеть

Четверг 29 февраля 2024 07:50
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Искали данные об оборонном пакте с США и Британией. В Австралии разоблачили шпионскую сеть Фото: в Австралии разоблачили шпионскую сеть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спецслужбы Австралии разоблачили шпионскую группу под названием "Команда А", которая собирала информацию о военном сотрудничестве страны с союзниками.

Об этом заявил глава национальной разведки Австралии Майк Берджесс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Представляя свою ежегодную оценку угроз в столице, глава Австралийской организации безопасности и разведки заявил, что ныне расформированная "Команда А" представляет собой "агрессивную и опытную" сеть внешней разведки, которая определила Австралию как "приоритетную цель".

"Шпионы выдают себя за консультантов, охотников за головами, чиновников местных органов власти, ученых и исследователей аналитических центров, утверждая, что они из вымышленных компаний", - заявил Берджесс.

По его словам, они были нацелены на множество людей – студентов, ученых, политиков, бизнесменов, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих – и предлагали тысячи долларов за репортажи на такие темы, как торговля, политика, внешняя политика и оборона. По его словам, особый интерес представляла информация об оборонном пакте Aucus, который Австралия подписала с Британией и США.

Берджесс недавно говорил об опасности, которую представляет для Австралии китайский шпионаж, а в прошлом году он сообщил, что его агентство разгромило "улей" шпионов, которых местные СМИ позже определили, как российских агентов.

Ранее сообщалось, что Австралия намерена увеличить численность своего военно-морского флота более чем в два раза за счет дополнительных инвестиций в размере 7,2 млрд долларов, чтобы адаптироваться к наращиванию военного присутствия Китая в Тихоокеанском регионе. В результате инвестиций Австралия получит самый большой военно-морской флот со времен Второй мировой войны.

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