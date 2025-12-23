Шуби з екохутра стали хітом зими 2025: як їх носять Нікітюк, Єфросиніна і Світлицька

Леся Нікітюк

Телеведуча вкорочену шубу пастельного відтінку, що стало центральним елементом образу. Екохутро ніжного пудрово-бежевого кольору виглядає благородно та освіжає обличчя, а густий довгий ворс додає м’якості та затишку.

Контраст створює чорна максісукня з акцентованою талією, яка візуально витягує силует і додає драматизму образу. Доповнюють ансамбль чорний фетровий капелюх із широкими полями та масивні каблучки зі світлим камінням.

Головна перевага цього "луку" - універсальність: він підійде як для фотосесії, так і для відвідування світського заходу або дорогого ресторану.

Поєднання об’єму шуби та довжини сукні дозволяє зберегти пропорції, а стиль old money залишається на піку популярності в соціальних мережах.

Леся Нікітюк (скриншот)

Маша Єфросиніна

Образ телеведучої поєднує сміливі фактури та класичну елегантність. Коротка чорна шуба з густим ворсом створює об’єм на плечах, що відповідає актуальному тренду на power dressing. Завдяки вкороченій довжині верхній одяг не перевантажує фігуру та акцентує увагу на ногах.

Маша доповнила образ шкіряною спідницею з тисненням під рептилію та високим розрізом по нозі, що додає пікантності та робить силует стрункішим.

Чорний берет додає французького шарму, а високі шкіряні чоботи-труби з гострим носком підкреслюють статусність образу. Лаконічний сірий джемпер слугує спокійним фоном для насичених фактур.

Поєднання матового хутра, глянцевої рептилії та м’якого трикотажу демонструє високий рівень стилістики. Монохромний чорний колір не виглядає нудним завдяки різноманіттю матеріалів, а образ підходить як для ділових зустрічей, так і для вечірніх заходів.

Маша Єфросиніна (скриншот)

Олена Світлицька

Головним елементом образу акторки стала об’ємна шуба з екохутра насиченого шоколадного кольору. Кучерява фактура teddy додає м’якості, а оверсайз-крій дозволяє створювати багатошарові комбінації, поєднуючи сучасний гранж із "тихою розкішшю".

Важливу роль відіграють деталі: чорна структурована сумка на довгому ремінці з масивною золотистою застібкою урівноважує об’єм шуби, а шкіряні штани в тон підкреслюють гру контрастних фактур. Капор додає загадковості та комфорту у холодну погоду.

Цей образ підтверджує тренд сезону - шоколадні відтінки виглядають м’якше за класичний чорний. Вибір екохутра також підкреслює етичний підхід до моди, що залишається важливим у світі fashion.

Поєднання масивного верху та витончених аксесуарів створює збалансований силует для прогулянок містом та святкових зустрічей.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна та Олена Світлицька демонструють, що шуба в сезоні 2025-2026 - не просто теплий одяг, а ключовий елемент стилю.

Поєднання різних фактур, гра об’ємів та актуальні відтінки дозволяють створювати як класичні, так і сміливі "луки", які привертають увагу та підкреслюють індивідуальність.

Ці образи є прикладом того, як правильно інтегрувати тренди в повсякденний гардероб, не жертвуючи елегантністю та комфортом.