Штурмували позиції під Авдіївкою та Бахмутом. Суд виніс вирок ще 3-м бойовикам

Суд виніс вирок ще 3-м бойовикам, які штурмували позиції наших воїнів під Авдіївкою та Бахмутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Що сталось
Бойовиків було взято у полон під час боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року. Серед засуджених:
Що загрожує
Двох бойовиків було визнано за:
Ще одного за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України - участь у терористичній організації.
Суд призначив бойовикам від 10 до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зрадниці Олені Романовській, яка обіймає посаду так званої "заступниці" очільника окупаційного "уряду" Криму, було оголошено про підозру через вербування кримських дітей до "Юнармії".
Також було повідомлено про підозру гауляйтеру Лисичанська та його "заступнику".
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