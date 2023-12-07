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Штурмовали позиции под Авдеевкой и Бахмутом. Суд вынес приговор еще 3-м боевикам

Фото: Штурмовали позиции под Авдеевкой и Бахмутом. Суд вынес приговор еще 3-м боевикам (Виталия Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор еще 3 боевикам, которые штурмовали позиции наших воинов под Авдеевкой и Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что произошло 

Боевики были взяты в плен во время боев под Авдеевкой и Бахмутом летом этого года. Среди осужденных: 

  • житель Донецкой области, который в мае 2021 года добровольно вступил в 100-ю отдельную мотострелковую бригаду Южного военного округа Вооруженных сил России;
  • еще один, который "мобилизовался" в группировки врага в начале полномасштабного вторжения России. Его назначили в состав оккупационного 3-го батальона 121-го мотострелкового полка "ДНР". Позже перевели на должность стрелка в рядах 114-й отдельной мотострелковой бригады. Осужденный атаковал позиции наших воинов под Красногоровкой;
  • злоумышленник, который обстреливал боевые позиции подразделений ВСУ на Бахмутском направлении, где впоследствии попал в плен.

Что грозит 

Двое боевиков были признаны по: 

  • ч. 1, 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность;
  • ч. 2 ст. 260 - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Еще одного по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины - участие в террористической организации.

Суд назначил боевикам от 10 до 15 лет заключения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предательнице Елене Романовской, занимающей должность так называемой "заместительницы" главы оккупационного "правительства" Крыма, было объявлено о подозрении из-за вербовки крымских детей в "Юнармию".

Также было сообщено о подозрении гауляйтеру Лисичанска и его "заместителю".

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