Штурмовали позиции под Авдеевкой и Бахмутом. Суд вынес приговор еще 3-м боевикам

Суд вынес приговор еще 3 боевикам, которые штурмовали позиции наших воинов под Авдеевкой и Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Суд назначил боевикам от 10 до 15 лет заключения.

Еще одного по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины - участие в террористической организации.

Двое боевиков были признаны по:

Боевики были взяты в плен во время боев под Авдеевкой и Бахмутом летом этого года. Среди осужденных:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что предательнице Елене Романовской, занимающей должность так называемой "заместительницы" главы оккупационного "правительства" Крыма, было объявлено о подозрении из-за вербовки крымских детей в "Юнармию".

Также было сообщено о подозрении гауляйтеру Лисичанска и его "заместителю".

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