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Штурмували позиції під Авдіївкою та Бахмутом. Суд виніс вирок ще 3-м бойовикам

Четвер 07 грудня 2023 14:34
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Штурмували позиції під Авдіївкою та Бахмутом. Суд виніс вирок ще 3-м бойовикам Фото: Штурмували позиції під Авдіївкою та Бахмутом. Суд виніс вирок ще 3-м бойовикам (Віталі Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок ще 3-м бойовикам, які штурмували позиції наших воїнів під Авдіївкою та Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

Бойовиків було взято у полон під час боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року. Серед засуджених:

  • мешканець Донецької області, який у травні 2021 року добровільно вступив до 100-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу Збройних сил Росії;
  • ще один, який "мобілізувався" до угруповань ворога на початку повномасштабного вторгнення Росії. Його призначили до складу окупаційного 3-го батальйону 121-го мотострілецького полку "ДНР". Пізніше перевели на посаду стрілка у лавах 114-ї окремої мотострілецької бригади. Засуджений атакував позиції наших воїнів під Красногорівкою;
  • зловмисник, який обстрілював бойові позиції підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку, де згодом потрапив у полон.

Що загрожує

Двох бойовиків було визнано за:

  • ч. 1, 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч. 7 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
  • ч. 2 ст. 260 - створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Ще одного за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України - участь у терористичній організації.

Суд призначив бойовикам від 10 до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зрадниці Олені Романовській, яка обіймає посаду так званої "заступниці" очільника окупаційного "уряду" Криму, було оголошено про підозру через вербування кримських дітей до "Юнармії".

Також було повідомлено про підозру гауляйтеру Лисичанська та його "заступнику".

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Служба безпеки України Авдіївка Бахмут
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