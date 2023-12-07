Штурмували позиції під Авдіївкою та Бахмутом. Суд виніс вирок ще 3-м бойовикам

Суд виніс вирок ще 3-м бойовикам, які штурмували позиції наших воїнів під Авдіївкою та Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

Бойовиків було взято у полон під час боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року. Серед засуджених:

мешканець Донецької області, який у травні 2021 року добровільно вступив до 100-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу Збройних сил Росії;

ще один, який "мобілізувався" до угруповань ворога на початку повномасштабного вторгнення Росії. Його призначили до складу окупаційного 3-го батальйону 121-го мотострілецького полку "ДНР". Пізніше перевели на посаду стрілка у лавах 114-ї окремої мотострілецької бригади. Засуджений атакував позиції наших воїнів під Красногорівкою;

зловмисник, який обстрілював бойові позиції підрозділів ЗСУ на Бахмутському напрямку, де згодом потрапив у полон.

Що загрожує

Двох бойовиків було визнано за:

ч. 1, 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 7 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;

ч. 2 ст. 260 - створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Ще одного за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України - участь у терористичній організації.

Суд призначив бойовикам від 10 до 15 років ув’язнення.