Фото: Штурмовали позиции под Авдеевкой и Бахмутом. Суд вынес приговор еще 3-м боевикам (Виталия Носач, РБК-Украина)

Суд вынес приговор еще 3 боевикам, которые штурмовали позиции наших воинов под Авдеевкой и Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.