Штурмували Авдіївку і Бахмут. СБУ повідомила про підозру ще 6 окупантів

Військова контррозвідка Служби безпеки України повідомила про підозру ще шістьом зрадникам, які вступили до армії російських окупантів та брали участь у боях у районах Бахмута та Авдіївки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
На фігурантів, які потрапили в полон до бійців ЗСУ біля Бахмута та Авдіївки під час інтенсивних бойових дій у серпні-жовтні, зібрали доказову базу.
"Серед затриманих - механіки-водії російських бойових машин піхоти та бойовики, які обстрілювали позиції передових підрозділів ЗСУ із застосуванням гармат, протитанкового озброєння та великокаліберних кулеметів", - розповіли у спецслужбі.
Зрадниками виявилося шість мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. За даними слідства, більшість із них добровільно приєдналися до угруповань "Л/ДНР" ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони брали участь у бойових діях проти сил АТО на Донбасі.
Вже після 24 лютого 2022 року бойовики увійшли до складу окупаційних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу РФ.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями:
Наразі члени окупаційних сил перебувають під вартою, розслідування триває.
У СБУ додали, що фігурантам загрожує довічне ув'язнення.
Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці повідомили про нову підозру ватажку угруповання "ЛНР" Леоніда Пасічника.
Нагадаємо також, нещодавно бойовика "ДНРівця", який стріляв у полонених українців, засудили до 15 років ув'язнення.
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