Штурмовали Авдеевку и Бахмут. СБУ сообщила о подозрении еще 6 оккупантам

На фигурантов, которые попали в плен к бойцам ВСУ около Бахмута и Авдеевки во время интенсивных боевых действий в августе-октябре, собрали доказательную базу.

"Среди задержанных - механики-водители российских боевых машин пехоты и боевики, которые обстреливали позиции передовых подразделений ВСУ с применением пушек, противотанкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов", - рассказали в спецслужбе.

Предателями оказались шесть жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По данным следствия, большинство из них добровольно примкнули к группировкам "Л/ДНР" еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они участвовали в боевых действиях против сил АТО на Донбассе.

Уже после 24 февраля 2022 года боевики вошли в состав оккупационных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа РФ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по таким статьям УК:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований).

Сейчас члены оккупационных сил находятся под стражей, расследование продолжается.

В СБУ добавили, что фигурантам грозит пожизненное заключение.