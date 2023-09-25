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Штурмовики показали, як заходили на позиції окупантів під Андріївкою (відео)

Фото: штурмовики зайшли на позиції окупантів під Андріївкою Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Штормові групи українських сил оборони показали, як заходили на позиції російських окупантів під звільненою Андріївкою Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третьої штурмоввої бригади.

"Штурмові групи закріплюються у відбитих в окупантів бліндажах, збирають БК та трофеї, і висуваються штурмувати позиції в лісосмузі далі", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок понеділка, 25 вересня, ЗСУ відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботино Запорізької області і продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах. Минулої доби сталося понад 32 бойові сутички.

Зокрема, як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ змусили росіян відступити під Кліщіївкою, у свою чергу, загарбники використовували затишшя на кордоні Донецької та Запорізької областей, щоб відновити свою оборону.

 

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