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Штурмовики показали, как заходили на позиции оккупантов под Андреевкой (видео)

Фото: штурмовики зашли на позиции оккупантов под Андреевкой Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Штормовые группы украинских сил обороны показали, как заходили на позиции российских оккупантов под освобожденной Андреевкой Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой бригады.

"Штурмовые группы закрепляются в отраженных у окупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро понедельника, 25 сентября, ВСУ отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ заставили россиян отступить под Клищеевкой, в свою очередь, захватчики использовали затишье на границе Донецкой и Запорожской областей, чтобы возобновить свою оборону.

 

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