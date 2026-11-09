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Штурмы выросли втрое: на Гуляйпольском направлении оккупанты изменили тактику из-за ударов ВСУ

17:27 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Штурмы выросли втрое: на Гуляйпольском направлении оккупанты изменили тактику из-за ударов ВСУ Фото: российские оккупанты (Getty Images)
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На Гуляйпольском направлении российские оккупанты втрое увеличили количество штурмов и начали передвигаться по одному через мощный огонь Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что в октябре враг штурмовал позиции украинских защитников в три раза чаще, чем в сентябре.

Из-за эффективного огневого поражения скоплений противника Силами обороны россияне отказались от тактики движений малыми группами по 2-3 человека. Теперь они пытаются проникать в тыл по одному, используя для доставки живой силы гражданский транспорт.

Из-за такого изменения тактики редкие инфильтрированные захватчики часто теряют связь с командованием и остаются без обеспечения и провизии. Украинские бойцы оперативно уничтожают таких окупантов или берут их в плен.

В 7-м корпусе ДШВ также опубликовали видео, на котором зафиксирован момент ликвидации российских оккупантов, пытавшихся прорваться в оборонительные порядки украинских десантников.

Самые напряженные участки фронта

Самая сложная ситуация на Гуляйпольском направлении наблюдается в районе Горького, Зализничного, Цветкового и Гуляйпольского.

"Эти населенные пункты расположены близко к Гуляйполю, которое противник пытается использовать в качестве зоны накопления личного состава и техники, а также как плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Запорожья", - говорится в заявлении военных.

Напомним, за последние несколько дней Силы обороны Украины добились успехов на Сумском и Донецком направлениях. Украинским защитникам также удалось сорвать ряд наступательных операций российской армии.

Отметим, на Гуляйпольском направлении российские оккупанты используют в штурмах завербованных наемников из стран Африки и Азии.

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