Из-за штурма Капитолия США арестовали более 100 человек

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Врей заявил, что правоохранители уже арестовали более 100 участников беспорядков в США 6 января. Еще более 200 подозреваемых были идентифицированы.

Об этом сообщает Politico.

"Мы и наши партнеры уже арестовали более 100 человек за их преступную деятельность во время осады Капитолия на прошлой неделе и продолжаем проводить бесчисленные другие связанные с этим расследования", - сказал Рэй.

Он также добавил, что ФБР отслеживает настроения в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Вместе с нашими партнерами мы оцениваем угрозы и какие ресурсы использовать против них. Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальному вооруженному протесту. Мы обеспокоены потенциальной возможностью насилия на многочисленных протестах и митингах, запланированных здесь, в Вашингтоне", - добавил Врей.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста возле Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, ранее сообщалось, что ФБР ищет участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 тысяч долларов.