Через штурм Капітолію США арештували понад 100 осіб

Директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Врей заявив, що правоохоронці вже заарештували понад 100 учасників заворушень у США 6 січня. Ще понад 200 підозрюваних були ідентифіковані.

Про це повідомляє Politico.

"Ми та наші партнери вже заарештували понад 100 осіб за їхню злочинну діяльність під час облоги Капітолія минулого тижня і продовжуємо проводити незліченні інші пов'язані з цим розслідування", - сказав Рей.

Він також додав, що ФБР відстежує настрої напередодні інавгурації обраного президента Джо Байдена.

"Разом з нашими партнерами ми оцінюємо загрози і які ресурси використовувати проти них. Зараз ми відстежуємо заклики до потенційного збройного протесту. Ми стурбовані потенційною можливістю насильства на численних протестах і мітингах, запланованих тут, у Вашингтоні", - додав Врей.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, раніше повідомлялось, що ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.