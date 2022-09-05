Штурм и задержание "террористов": СБУ провела учения накануне Рош ха-Шана в Умани

Подразделения СБУ отработали антитеррористические мероприятия в канун ежегодного празднования Рош-ха-Шана и приезда большого количества паломников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Эти действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы. В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов.
Ранее сообщалось, что в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должны прибыть до 10 тысяч верующих.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.