Штурм та затримання "терористів": СБУ провела навчання напередодні Рош ха-Шана в Умані

Підрозділи СБУ відпрацювали антитерористичні заходи напередодні щорічного святкування Рош-ха-Шана і приїзду великої кількості паломників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози. У контрдиверсійних заходах задіяні регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС та інших органів.
Раніше повідомлялося, що в Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош ха-Шана. Після 18 вересня мають прибути до 10 тисяч вірян.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України звернулася до хасидів з наполегливим закликом утриматися від паломництва через загрозу російських атак.
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