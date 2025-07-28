"Штурм" на велосипедах провалився: ЗСУ знищили окупантів на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою.

Противник намагається штурмувати українські позиції в зоні відповідальності бригади "Спартан", використовуючи нестандартну тактику - зокрема, надсилаючи штурмовиків на велосипедах.

За словами українських військових, у хід іде так звана "одноразова" піхота.

Окупанти рухаються щільними групами - як пішки, так і на двоколісному транспорті, намагаючись раптово наблизитися до позицій ЗСУ.

Втім, оператори дронів БпЛА бригади "Спартан" оперативно виявляють такі цілі та влучно знищують ворога ще на підході.

"Наш принцип чіткий: кожному росіянину – по “доброму” дрону від "Спартану", - зазначають захисники.