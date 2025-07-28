"Штурм" на велосипедах провалился: ВСУ уничтожили оккупантов на Покровском направлении

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений. Россияне применили авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники врага, а также одну пушку и радиолокационную станцию.

Кроме того, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили одну тысячу человек.

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