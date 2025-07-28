ЗСУ тримають оборону під сильним тиском: Генштаб оновив карту бойових дій

Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень. Росіяни застосували авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор завдавав ударів по районах населених пунктів Чугунівка, Шев’яківка (Харківщина), Родинське, Мирноград, Миколаївка, Покровськ (Донеччина), Білогір’я, Новоандріївка, Зарічне, Степногірськ (Запоріжжя), Львове (Херсонщина). У відповідь Сили оборони уразили вісім районів зосередження особового складу і техніки ворога, а також одну гармату та радіолокаційну станцію. Напрямки бойових дій: Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили зупинили 9 штурмових дій. Ворог завдав 14 авіаударів, скинув 31 КАБ, здійснив 363 обстріли, з них 6 - із РСЗВ. Південно-Слобожанський напрямок. Агресор 7 разів атакував українські позиції поблизу Вовчанська, Зеленого, Фиголівки, Западного і в напрямку Петро-Іванівки. Куп’янський напрямок. Зафіксовано 6 атак - усі відбиті в районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Лиманський напрямок. Росіяни атакували 18 разів, намагаючись прорвати оборону біля Греківки, Середнього, Григорівки та Шандриголового. Сіверський напрямок. Оборонці України зупинили 9 атак поблизу Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та в напрямку Сіверська. Краматорський напрямок. Один бій зафіксовано поблизу Ступочок. Торецький напрямок. Ворог здійснив 12 атак у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки. Покровський напрямок. Найбільша активність - 57 атак. Бої тривали поблизу Володимирівки, Мирнограда, Новоекономічного, Разіного, Миролюбівки, Лисівки, Звірового, Удачного, Горіхового, Олексіївки, Полтавки, Котлиного, а також у напрямках Покровська, Білицького, Новоукраїнки, Новопавлівки, Заповідного, Родинського. Новопавлівський напрямок. Ворог 10 разів намагався прорватися у районах Зеленого Поля, Новодарівки, Піддубного, Мирного, а також у напрямках Андріївки-Клевцового, Темирівки, Олександрограда. Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. Наступальних дій противника не зафіксовано. Придніпровський напрямок. Росія здійснила 5 спроб наступу в напрямку Придніпровського. Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.