Поддержка "Удара" Кличко в Киеве выросла до 22%, - опрос

Поддержка политсилы Виталия Кличко в столице увеличивается. Если бы выборы в Киевский городской совет проводились бы в следующее воскресенье, за "УДАР" проголосовали бы 22%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, социологической группы " Рейтинг ".

Так, партию "Слуга народа" поддержали бы 11% избирателей, "Европейскую солидарность" - 10%, "Оппозиционную платформу" и "Батькивщину" по 7% граждан.

Напомним, ранее стало известно, что более половины киевлян снова избрали бы Кличко мэром. Соответствующие результаты исследования соцгруппы "Рейтинг" были обнародованы в июле.

Также во время Киевского инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду от "Prozorro.Продажи " за эффективные аукционы в столице.