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Поддержка "Удара" Кличко в Киеве выросла до 22%, - опрос

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Киев, Пятница 17 сентября 2021 18:42
Поддержка "Удара" Кличко в Киеве выросла до 22%, - опрос Фото: поддержка "Удара" Кличко в Киеве выросла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Поддержка политсилы Виталия Кличко в столице увеличивается. Если бы выборы в Киевский городской совет проводились бы в следующее воскресенье, за "УДАР" проголосовали бы 22%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса, социологической группы "Рейтинг".

Так, партию "Слуга народа" поддержали бы 11% избирателей, "Европейскую солидарность" - 10%, "Оппозиционную платформу" и "Батькивщину" по 7% граждан.

Поддержка &quot;Удара&quot; Кличко в Киеве выросла до 22%, - опрос

Напомним, ранее стало известно, что более половины киевлян снова избрали бы Кличко мэром. Соответствующие результаты исследования соцгруппы "Рейтинг" были обнародованы в июле.

Также во время Киевского инвестиционного форума Виталий Кличко получил награду от "Prozorro.Продажи " за эффективные аукционы в столице.

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