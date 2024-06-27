Штурм палацу та армія в столиці. Хто затіяв переворот у Болівії і чим усе закінчилося

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Причини повстання військових

Болівія має довгу історію політичної нестабільності, включаючи військові перевороти. Останніми місяцями ситуація стала напруженішою, оскільки країна бореться з економічною кризою, яка була спровокована скороченням резервів іноземної валюти, нестачею палива та інших предметів першої необхідності.

Внутрішня криза викликала хвилю протестів у Болівії. Повстання також сталося на тлі боротьби двох політичних лідерів - чинного президента Луїса Арсе і його колишнього союзника, експрезидента Ево Моралеса, які боролися за контроль над правлячою партією.

У 2025 році у Болівії заплановані вибори, на які планує балотуватися колишній лівий президент. У 2019 році Моралес залишив посаду після 14 років при владі під тиском військових.

Днями командувач болівійської армії генерал Хуан Хосе Суньїгу під час виступу на телебаченні заявив, що заарештує Моралеса, якщо той знову балотуватиметься на посаду президента наступного року. Після цього його звільнили з посади.

Як відбувалися події

Ввечері 26 червня в Ла-Пасі армія на чолі з генералом Суньїгу заблокувала кілька центральних вулиць та зайняла головну площу, де розташовані національні виконавчі та законодавчі органи. Туди стягнули велику кількість озброєних людей та бойової техніки.

Чинний президент Болівії Луїс Арсе, який є колишнім соратником Моралеса, заявив про нібито спробу державного перевороту. Він закликав "захищати демократію".

Військові зайняли головні будівлі уряду, а броньована техніка протаранила двері урядового палацу Болівії. Повстанці вибили двері резиденції, після чого ЗМІ повідомили, що генерал Суньїга зустрівся з президентом.

Чим все завершилося

Після переговорів президента Болівії та екскомандувача армії військові залишили урядову будівлю. Суньїга зробив декілька заяв для ЗМІ перед тим, як його затримали.

Він зазначив, що буде створений новий кабінет міністрів, а Арсе залишиться президентом "на цей час". Військовий звинуватив чинну владу в тому, що вони йдуть авторитарним шляхом та пообіцяв відновити демократичні інститути. Також він закликав звільнити усіх політичних в'язнів, включаючи експрезидента Жанін Аньєс.

"У людей немає майбутнього, а в армії є мужність подбати про майбутнє наших дітей, добробут і прогрес нашого народу", - сказав він.

Сам президент з міністрами пізніше звернувся до громадян Болівії. Він повідомив про заміну військових командувачів. Замість Суньїги болівійську армію очолив генерал Хосе Санчес, який одразу ж наказав військовим відступити.

"Ми не можемо допустити, щоб знову спроба державного перевороту забрала життя болівійців", - заявив Луїс Арсе.

Після звернення президента Арсе на вулиці прийшли тисячі громадян, які підтримали чинне керівництво держави. Очільника повстання генерала Суньїгу затримали.

Болівійська прокуратура відкрила справу щодо тероризму та збройного повстання.

facebook.com/LuchoXBolivia

Як реагував світ

Сусідні південноамериканські країни засудили спробу державного перевороту у Болівії. Зокрема, йдеться про Венесуелу, Бразилію та Парагвай, а також Мексика.

На події у Болівії відреагували і в ЄС. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що виступає проти "будь-яких спроб порушити конституційний порядок у Болівії та повалити демократично обрані уряди".

Засудили повстання також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та посол Великобританії в Болівії Річард Портер.

Associated Press, The Guardian, Faytuks Network, Facebook президента Болівії.