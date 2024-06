У Болівії військові вивели техніку під палац президента. Влада каже про переворот

В мережі у середу з'явилися кадри, на яких видно озброєних солдатів на центральній площі Мурільйо. Також повідомляють про важку техніку, зокрема танки, що накопичується перед палацом президента.

Також пізніше броньована машина протаранила вхід до резиденції глави держави, а за нею увійшли солдати, що викликало серед представників влади побоювання військового перевороту.

Military forces are moving without orders inside the city of La Paz, Bolivia, per the President of the nation and video evidence. Bolivian sources are reporting this activity as a coup attempt. @docinkc pic.twitter.com/xGFEIGSfst