Штурм дворца и армия в столице. Кто затеял переворот в Боливии и чем все закончилось

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Причины восстания военных

Боливия имеет долгую историю политической нестабильности, включая военные перевороты. В последние месяцы ситуация стала более напряженной, поскольку страна борется с экономическим кризисом, спровоцированным сокращением резервов иностранной валюты, нехваткой топлива и других предметов первой необходимости.

Внутренний кризис вызвал волну протестов в Боливии. Восстание также произошло на фоне борьбы двух политических лидеров- действующего президента Луиса Арсе и его бывшего союзника, экс-президента Эво Моралеса, боровшихся за контроль над правящей партией.

В 2025 году в Боливии запланированы выборы, на которые планирует баллотироваться бывший левый президент. В 2019 году Моралес покинул пост после 14 лет у власти под давлением военных.

На днях командующий боливийской армией генерал Хуан Хосе Суньигу во время выступления на телевидении заявил, что арестует Моралеса, если тот снова будет баллотироваться на пост президента в следующем году. После этого его уволили с должности.

Как происходили события

Вечером 26 июня в Ла-Пасе армия во главе с генералом Суньигу заблокировала несколько центральных улиц и заняла главную площадь, где расположены национальные исполнительные и законодательные органы. Туда стянули большое количество вооруженных людей и боевой техники.

Military forces moving with orders inside of city of La Paz, Bolívia, per Presidente of nation and video evidence. Боливийские источники являются информацией о деятельности как хирургии. @docinkc pic.twitter.com/xGFEIGSfst — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 26, 2024

Действующий президент Боливии Луис Арсе, бывший соратник Моралеса, заявил о якобы попытке государственного переворота. Он призвал "защищать демократию".

Военные заняли главные здания правительства, а бронированная техника протаранила двери правительственного дворца Боливии. Повстанцы выбили дверь резиденции, после чего СМИ сообщили, что генерал Суньигу встретился с президентом.

BREAKING:



Постоянный номер в Боливии, США, был заблокирован главным Juan José Zúñiga.



Боливия, dramatic coup при получении имя в Presidente Luis Arce был перемещен в его дорожки.



Зломанные автомобили смазанные в государственный palace, есть амбар стола сильный, плавно replacing the… pic.twitter.com/ttDuIyTY3f — Megatron (@Megatron_ron) 27 Июн 2024

Чем все завершилось

После переговоров президента Боливии и экс-командующего армией военные покинули правительственное здание. Суньигу сделал несколько заявлений для СМИ, прежде чем его задержали.

El Ministerio de Interior de Bolívia presentó ante los medios de comunicación al general Juan José Zúñiga, detingut després del intent de golpe de Estado pic.twitter.com/lijR2dEgK2 — El Necio

Он отметил, что будет создан новый кабинет министров, а Арсе останется президентом "на данный момент". Военный обвинил действующую власть в том, что они идут по авторитарному пути и пообещал восстановить демократические институты. Также он призвал освободить всех политических заключенных, включая экс-президента Жанин Аньес.

"У людей нет будущего, а в армии есть мужество позаботиться о будущем наших детей, благосостоянии и прогрессе нашего народа", - сказал он.

Сам президент с министрами позже обратился к гражданам Боливии. Он сообщил о замене военных командующих. Вместо Суньиги боливийскую армию возглавил генерал Хосе Санчес, который сразу же приказал военным отступить.

"Мы не можем допустить, чтобы снова попытка государственного переворота унесла жизни боливийцев", - заявил Луис Арсе.

После обращения президента Арсе на улицы пришли тысячи граждан, поддержавших действующее руководство государства. Главаря восстания генерала Суньигу задержали.

Боливийская прокуратура открыла дело по терроризму и вооруженному восстанию.

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Как реагировал мир

Соседние южноамериканские страны осудили попытку государственного переворота в Боливии. В частности, речь идет о Венесуэле, Бразилии и Парагвае, а также Мексике.

На события в Боливии отреагировали и ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выступает против "любых попыток нарушить конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранные правительства".

Осудили восстание также премьер-министр Испании Педро Санчес и посол Великобритании в Боливии Ричард Портер.

Associated Press, The Guardian, Faytuks Network, Facebook президента Боливии.