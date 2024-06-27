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Штурм дворца и армия в столице. Кто затеял переворот в Боливии и чем все закончилось

Фото: боливийский генерал Хуан Хосе Суньигу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Боливии произошла попытка государственного переворота. Военные во главе с бывшим командующим Хуаном Хосе Суньигу захватили центральную площадь в городе Ла-Пас и штурмовали президентский дворец. Но в конце концов попытка госпереворота завершилась провалом.

Что известно о беспорядках в Боливии и как разворачивались события - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание

Причины восстания военных

Боливия имеет долгую историю политической нестабильности, включая военные перевороты. В последние месяцы ситуация стала более напряженной, поскольку страна борется с экономическим кризисом, спровоцированным сокращением резервов иностранной валюты, нехваткой топлива и других предметов первой необходимости.

Внутренний кризис вызвал волну протестов в Боливии. Восстание также произошло на фоне борьбы двух политических лидеров- действующего президента Луиса Арсе и его бывшего союзника, экс-президента Эво Моралеса, боровшихся за контроль над правящей партией.

В 2025 году в Боливии запланированы выборы, на которые планирует баллотироваться бывший левый президент. В 2019 году Моралес покинул пост после 14 лет у власти под давлением военных.

На днях командующий боливийской армией генерал Хуан Хосе Суньигу во время выступления на телевидении заявил, что арестует Моралеса, если тот снова будет баллотироваться на пост президента в следующем году. После этого его уволили с должности.

Как происходили события

Вечером 26 июня в Ла-Пасе армия во главе с генералом Суньигу заблокировала несколько центральных улиц и заняла главную площадь, где расположены национальные исполнительные и законодательные органы. Туда стянули большое количество вооруженных людей и боевой техники.

 

Действующий президент Боливии Луис Арсе, бывший соратник Моралеса, заявил о якобы попытке государственного переворота. Он призвал "защищать демократию".

Военные заняли главные здания правительства, а бронированная техника протаранила двери правительственного дворца Боливии. Повстанцы выбили дверь резиденции, после чего СМИ сообщили, что генерал Суньигу встретился с президентом.

 

Чем все завершилось

После переговоров президента Боливии и экс-командующего армией военные покинули правительственное здание. Суньигу сделал несколько заявлений для СМИ, прежде чем его задержали.

 

Он отметил, что будет создан новый кабинет министров, а Арсе останется президентом "на данный момент". Военный обвинил действующую власть в том, что они идут по авторитарному пути и пообещал восстановить демократические институты. Также он призвал освободить всех политических заключенных, включая экс-президента Жанин Аньес.

"У людей нет будущего, а в армии есть мужество позаботиться о будущем наших детей, благосостоянии и прогрессе нашего народа", - сказал он.

Сам президент с министрами позже обратился к гражданам Боливии. Он сообщил о замене военных командующих. Вместо Суньиги боливийскую армию возглавил генерал Хосе Санчес, который сразу же приказал военным отступить.

"Мы не можем допустить, чтобы снова попытка государственного переворота унесла жизни боливийцев", - заявил Луис Арсе.

 

После обращения президента Арсе на улицы пришли тысячи граждан, поддержавших действующее руководство государства. Главаря восстания генерала Суньигу задержали.

Боливийская прокуратура открыла дело по терроризму и вооруженному восстанию.

 

facebook.com/LuchoXBolivia

Как реагировал мир

Соседние южноамериканские страны осудили попытку государственного переворота в Боливии. В частности, речь идет о Венесуэле, Бразилии и Парагвае, а также Мексике.

На события в Боливии отреагировали и ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выступает против "любых попыток нарушить конституционный порядок в Боливии и свергнуть демократически избранные правительства".

Осудили восстание также премьер-министр Испании Педро Санчес и посол Великобритании в Боливии Ричард Портер.

Associated Press, The Guardian, Faytuks Network, Facebook президента Боливии.

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Боливия