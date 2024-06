Штурм палацу та армія в столиці. Хто затіяв переворот у Болівії і чим усе закінчилося

Болівія має довгу історію політичної нестабільності, включаючи військові перевороти. Останніми місяцями ситуація стала напруженішою, оскільки країна бореться з економічною кризою, яка була спровокована скороченням резервів іноземної валюти, нестачею палива та інших предметів першої необхідності.

Внутрішня криза викликала хвилю протестів у Болівії. Повстання також сталося на тлі боротьби двох політичних лідерів - чинного президента Луїса Арсе і його колишнього союзника, експрезидента Ево Моралеса, які боролися за контроль над правлячою партією.

У 2025 році у Болівії заплановані вибори, на які планує балотуватися колишній лівий президент. У 2019 році Моралес залишив посаду після 14 років при владі під тиском військових.

Днями командувач болівійської армії генерал Хуан Хосе Суньїгу під час виступу на телебаченні заявив, що заарештує Моралеса, якщо той знову балотуватиметься на посаду президента наступного року. Після цього його звільнили з посади.

Ввечері 26 червня в Ла-Пасі армія на чолі з генералом Суньїгу заблокувала кілька центральних вулиць та зайняла головну площу, де розташовані національні виконавчі та законодавчі органи. Туди стягнули велику кількість озброєних людей та бойової техніки.

Military forces are moving without orders inside the city of La Paz, Bolivia, per the President of the nation and video evidence. Bolivian sources are reporting this activity as a coup attempt. @docinkc pic.twitter.com/xGFEIGSfst