Штурм дворца и армия в столице. Кто затеял переворот в Боливии и чем все закончилось

Боливия имеет долгую историю политической нестабильности, включая военные перевороты. В последние месяцы ситуация стала более напряженной, поскольку страна борется с экономическим кризисом, спровоцированным сокращением резервов иностранной валюты, нехваткой топлива и других предметов первой необходимости.

Внутренний кризис вызвал волну протестов в Боливии. Восстание также произошло на фоне борьбы двух политических лидеров- действующего президента Луиса Арсе и его бывшего союзника, экс-президента Эво Моралеса, боровшихся за контроль над правящей партией.

В 2025 году в Боливии запланированы выборы, на которые планирует баллотироваться бывший левый президент. В 2019 году Моралес покинул пост после 14 лет у власти под давлением военных.

На днях командующий боливийской армией генерал Хуан Хосе Суньигу во время выступления на телевидении заявил, что арестует Моралеса, если тот снова будет баллотироваться на пост президента в следующем году. После этого его уволили с должности.

Вечером 26 июня в Ла-Пасе армия во главе с генералом Суньигу заблокировала несколько центральных улиц и заняла главную площадь, где расположены национальные исполнительные и законодательные органы. Туда стянули большое количество вооруженных людей и боевой техники.

Military forces moving with orders inside of city of La Paz, Bolívia, per Presidente of nation and video evidence. Боливийские источники являются информацией о деятельности как хирургии. @docinkc pic.twitter.com/xGFEIGSfst — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 26, 2024