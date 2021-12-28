Штурм Капитолия: стало известно, когда Конгресс опубликует отчет о расследовании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источников телеканала, сроки публикации окончательного и промежуточного отчетов о расследовании штурма Капитолия могут измениться. Как отметил собеседник издания, пока нет точной даты публикации этих документов.

При этом он отметил, что промежуточные выводы расследования могут быть опубликован летом следующего года. По его словам, окончательный отчет может быть обнародован осенью 2022 года.