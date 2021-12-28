Штурм Капітолію: стало відомо, коли Конгрес опублікує звіт про розслідування

Комітет Палати представників США, який розслідує обставини штурму Капітолію 6 січня 2021 року, опублікує остаточний звіт про розслідування восени наступного року. Влітку планується публікація проміжних висновків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними джерел телеканалу, терміни публікації остаточного і проміжного звітів про розслідування штурму Капітолію можуть змінитися. Як зазначив співрозмовник видання, поки немає точної дати публікації цих документів.

При цьому він зазначив, що проміжні висновки розслідування можуть бути опублікований влітку наступного року. За його словами, остаточний звіт може бути оприлюднений восени 2022 року.