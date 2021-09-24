Штурм Капитолия в США: Конгресс вызвал на допрос окружение Трампа

Конгресс США вызвал на допрос ближайшее окружение экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Конгресс хочет выяснить причастность Трампа к штурму Капитолия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Четверо членов ближайшего окружения бывшего президента США Трампа получили в четверг, 23 сентября, повестку предстать перед парламентской комиссией по расследованию штурма Капитолия.
Комиссия требует, чтобы четверо мужчин представили комплект документов к 7 октября и дали показания в Конгрессе на следующей неделе.
Один из таких людей - глава администрации 45-го президента США Марк Медоуз. В письме, которое он получил от Конгресса было сказано: "".
Второй подозреваемый - о