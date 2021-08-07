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Штурм Капитолия в США: бунтовщики впервые признали вину за нападения на полицию

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США, Суббота 07 августа 2021 01:01
Штурм Капитолия в США: бунтовщики впервые признали вину за нападения на полицию Фото: бунтовщики Капитолия признались в нападении на полицию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Бунтовщики Капитолия в США признались в нападении на полицию во время штурма. Им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Владелец спортзала в Нью-Джерси и житель штата Вашингтон стали первыми людьми, признавшими себя виновными в нападении на сотрудника правоохранительных органов во время штурма Капитолия в США. Бунтовщикам Капитолия предъявлено обвинение в нападении на полицию в рамках попытки помешать засвидетельствованию победы президента Джо Байдена на выборах.

Поверенный Скотта Кевина Фэйрламба, 44-летнего бывшего бойца смешанных единоборств, который владел тренажерным залом Fairlamb Fit в Помптон-Лейкс, штат Нью-Джерси, сказал, что прокуратура добивается диапазона приговора от 3 до 4 лет в тюрьме.

Также судья в Вашингтоне, округ Колумбия, приказал поместить Девлина Томпсона в тюрьму в Сиэтле после того, как он признал себя виновным в нападении на полицейского с применением опасного оружия - дубинки. 28-летний Томпсон из Пуйаллапа, штат Вашингтон, был на свободе с тех пор, как участвовал в бунте Капитолия.

По словам федеральной прокуратуры, Фэрламб, брат которого является агентом Секретной службы США, был одним из первых, кто прорвался в здание Капитолия. Выйдя из здания, Фаирламб беспокоил полицейских, крича им в лицо и блокируя их прохождение через толпу.

Помощник прокурора США Теджпал Чавла сказал, что Томпсон был на передовой самых жестоких столкновений в тот день, в туннеле у Капитолия.

"Это одно из крупнейших событий внутреннего терроризма в истории США, когда группа лиц напала на цитадель нашей конституционной демократии, пытаясь свергнуть действительные результаты выборов президента Соединенных Штатов", - сказал Чавла.

Две недели назад группа полицейских дала показания на слушаниях в Конгрессе об их столкновениях с толпой повстанцев. Пятеро офицеров, которые в тот день находились в Капитолии, погибли, четверо из них покончили жизнь самоубийством. Министерство юстиции заявило, что бунтовщики напали 6 января примерно на 140 полицейских. Около 80 из них были офицерами полиции Капитолия США и около 60 были сотрудниками столичного департамента полиции Вашингтона.

Напомним, президент США Джо Байден сделал заявление о штурме Капитолия в США. Он считает это попыткой добиться власти с применением силы.

Ранее сообщалось, что в США участник штурма Капитолия получил тюремный срок. Он не выйдет на свободу 8 лет.

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