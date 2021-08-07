Штурм Капитолия в США: бунтовщики впервые признали вину за нападения на полицию

Бунтовщики Капитолия в США признались в нападении на полицию во время штурма. Им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Владелец спортзала в Нью-Джерси и житель штата Вашингтон стали первыми людьми, признавшими себя виновными в нападении на сотрудника правоохранительных органов во время штурма Капитолия в США. Бунтовщикам Капитолия предъявлено обвинение в нападении на полицию в рамках попытки помешать засвидетельствованию победы президента Джо Байдена на выборах.

Поверенный Скотта Кевина Фэйрламба, 44-летнего бывшего бойца смешанных единоборств, который владел тренажерным залом Fairlamb Fit в Помптон-Лейкс, штат Нью-Джерси, сказал, что прокуратура добивается диапазона приговора от 3 до 4 лет в тюрьме.

Также судья в Вашингтоне, округ Колумбия, приказал поместить Девлина Томпсона в тюрьму в Сиэтле после того, как он признал себя виновным в нападении на полицейского с применением опасного оружия - дубинки. 28-летний Томпсон из Пуйаллапа, штат Вашингтон, был на свободе с тех пор, как участвовал в бунте Капитолия.

По словам федеральной прокуратуры, Фэрламб, брат которого является агентом Секретной службы США, был одним из первых, кто прорвался в здание Капитолия. Выйдя из здания, Фаирламб беспокоил полицейских, крича им в лицо и блокируя их прохождение через толпу.

Помощник прокурора США Теджпал Чавла сказал, что Томпсон был на передовой самых жестоких столкновений в тот день, в туннеле у Капитолия.

"Это одно из крупнейших событий внутреннего терроризма в истории США, когда группа лиц напала на цитадель нашей конституционной демократии, пытаясь свергнуть действительные результаты выборов президента Соединенных Штатов", - сказал Чавла.