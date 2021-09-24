Штурм Капітолію в США: Конгрес викликав на допит оточення Трампа

Конгрес США викликав на допит найближче оточення екс-президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Конгрес хоче з'ясувати причетність Трампа до штурму Капітолію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Четверо членів найближчого оточення колишнього президента США Трампа отримали в четвер, 23 вересня, повістку постати перед парламентською комісією з розслідування штурму Капітолію.
Комісія вимагає, щоб четверо чоловіків представили комплект документів до 7 жовтня і дали свідчення в Конгресі наступного тижня.
Один з таких людей - глава Адміністрації 45-го президента США Марк Медоуз. У листі, який він отримав від Конгресу було сказано: "".
Другий підозрюваний - один