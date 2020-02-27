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Штурм горсовета в Жмеринке: задержаны 19 человек, открыто два дела

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 20:42
Штурм горсовета в Жмеринке: задержаны 19 человек, открыто два дела
Фото: последствия беспорядков в городском совете Жмеринки (vn.npu.gov.ua)

В результате столкновений трое правоохранителей госпитализировали

Полиция открыла два уголовных дела и задержала 19 человек в результате штурма городского совета в Жмеринке (Винницкая область). Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщается, что среди 19 задержанных участников беспорядков - лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины". Дела открыты по двум статьям: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

"В результате противоправных действий восемь полицейских с телесными повреждениями обратились за медицинской помощью, трое из них - госпитализированы. Моя позиция как руководителя ведомства четкая и принципиальная: молодые люди, которые применили силу к депутатам Жмеринской городского совета и в полицейских при исполнении служебных обязанностей, будут нести уголовную ответственность", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, сегодня, 27 февраля, в Жмеринке Винницкой области около 20 человек в масках пытались попасть в помещение городского совета. В ходе столкновений пострадали 8 полицейских и 4 гражданских.

Также РБК-Украина писало, что 27 февраля на рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. В результате полиция задержала 53 человека. Открыто дело по статье о массовых беспорядках.

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