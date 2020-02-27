Штурм міськради в Жмеринці: затримано 19 осіб, відкрито дві справи

Фото: наслідки заворушень у міській раді Жмеринки (vn.npu.gov.ua)

В результаті зіткнень троє правоохоронців госпіталізували

Поліція відкрила дві кримінальні справи і затримала 19 чоловік в результаті штурму міської ради в Жмеринці (Вінницька область). Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Повідомляється, що серед затриманих 19 учасників заворушень - лідери громадських об'єднань "Едельвейс" та "Національні дружини". Справи відкриті за двома статтями: ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі.

"У результаті протиправних дій вісім поліцейських з тілесними ушкодженнями звернулися за медичною допомогою, троє з них - госпіталізовані. Моя позиція як керівника відомства чітка і принципова: молоді люди, які застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та у поліцейських при виконанні службових обов'язків, будуть нести кримінальну відповідальність", - повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, у Жмеринці Вінницької області близько 20 чоловік в масках намагалися потрапити в приміщення міської ради. У ході зіткнень постраждали 8 поліцейських і цивільних 4.

Також РБК-Україна писало, що 27 лютого на ринку "Барабашово" в Харкові відбулися зіткнення між приватними підприємцями та охоронцями торгового центру. В результаті поліція затримала 53 людини. Відкрито справу за статтею про масові заворушення.