Штурм горсовета в Жмеринке: задержанным объявили подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении 19 задержанным во время штурма городского совета в Жмеринке Винницкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, задержанным во время штурма горсовета за применение силы к правоохранителям и местным депутатам было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство.

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения - содержания под стражей", - добавили в полиции.

Напомним, в четверг, 27 февраля, в Жмеринке около 20 человек в масках пытались попасть в помещение городского совета. В ходе столкновений пострадали 8 сотрудников полиции и четверо гражданских.

Также РБК-Украина писало, что после штурма горсовета в Жмеринке, правоохранители задержали 19 участников беспорядков. Сообщалось, что среди задержанных лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины". Правоохранители открыли производства по ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 345 УК Украины.