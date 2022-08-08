ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Штурм" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Австрія, Понеділок 08 серпня 2022 12:28
"Штурм" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів Фото: "Динамо" здобуло мінімальному перемогу в першому матчі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Трансляція другого поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 між австрійським "Штурмом" і київським "Динамо" буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Штурм" – "Динамо" відбудеться в австрійському Граці 9 серпня. Початок поєдинку о 21:30. Переможець пари пройде в плей-офф кваліфікації – фінальний етап боротьби за путівки в груповий етап турніру.

У цифровому мовленні T2 цього разу домашній матч "біло-синіх" транслюватимуть. Ефір запланований на телеканалі 2+2. Щоправда, через рішення правовласника трансляція там ітиме з 15-хвилинною затримкою.

Натомість Setanta Sports покаже поєдинок у прямому ефірі та на власній OTT-платформі setantasports.com. Мовлення телеканалу на час матчу буде заблоковане на платформі MEGOGO, але залишиться у доступі в інших операторів.

Раніше відомі букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч-відповідь у протистоянні австрійського та українського грандів. Тепер фаворитом став "Штурм", а вірогідність нічиєї та перемоги "Динамо" приблизно однакова.

До слова, минулого тижня "Динамо" з голом Караваєва обіграло "Штурм" у польській Лодзі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Ліга чемпіонів Інтернет
NEWS
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
"Це того вартувало". Кім розповів про результати затяжної комендантської години у Миколаєві
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна