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"Штурм" – "Динамо": австрийцы запретили вывесить баннеры в поддержку защитников Мариуполя

Новина українською →
Грац, Среда 10 августа 2022 13:26
"Штурм" – "Динамо": австрийцы запретили вывесить баннеры в поддержку защитников Мариуполя Фото: Баннеры в поддержку украинских героев (t.me/ru_ultras)
Автор: Антон Федорцив

Активные болельщики киевского "Динамо" не смогли развернуть баннеры в поддержку пленных бойцов из мариупольской "Азовстали" во время ответного матча Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЛЬТРАС УКРАЇНИ.

Персонал стадиона "Меркур-Арена" запретил фанатам устроить акцию в поддержку военнопленных. Стюардам не понравился текст транспарантов.

Болельщики "бело-синих" подготовили два баннера. На первом полотне была надпись "Помните об Еленовке", а на втором – "Спасите военнопленных "Азова". В конце концов, фанаты вывесили баннеры над одной из основных автомагистралей Граца.

Ранее появилась информация, что "верховный суд ДНР" начал фейковое судилище над пленными украинскими бойцами. Их могут казнить по надуманным "местным законам".

По оценке Института изучения войны, Россия несет ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате теракта 28 июля в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

К слову, накануне "Динамо" обыграло "Штурм" в овертайме ответного матча квалификации Лиги чемпионов.

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